POL-HRO: Brand auf dem Gelände der Stadtentsorgung Rostock

Rostock (ots) -



Am 03.02.2024 gegen 22:05 Uhr kam es aus bisher noch unbekannter

Ursache zu einem Brandausbruch auf dem Betriebsgelände der

Stadtentsorgung am Petridamm in Rostock.

Nach derzeitigem Stand entwickelte sich der Brand unter einem

Carport. Darunter abgestellt befanden sich mehrere Kehrmaschinen, von

denen sieben komplett ausbrannten und einige weitere beschädigt

wurden. Ein Übergreifen der Flammen vom Carport auf eine angrenzende

Halle konnte nicht verhindert werden. Sowohl am Carport als auch an

der Halle entstand erheblicher Sachschaden. Um die Löscharbeiten zu

erleichtern wurde der Petridamm voll gesperrt. Der Sachschaden wird

auf ca. 1 Mio. Euro geschätzt. Die Brandortarbeit wurde durch den

Kriminaldauerdienst Rostock übernommen. Der Brandort wurde

beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Zur Brandbekämpfung waren

50 Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock sowie der freiwilligen

Feuerwehr aus Gehlsdorf im Einsatz. Personen wurden bei dem Brand

nicht verletzt.



