POL-NB: Unfall mit einer schwer verletzten Person am Bahnhof in Zinnowitz- Zeugen gesucht

PR Heringsdorf (ots) -



Am 03.02.2024, um 09:47 Uhr, ereignete sich am Bahnhof in Zinnowitz

ein Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg der Unfallverursacher aus dem

Zug (RE3 aus Greifswald kommend) und fuhr mit einem E-Scooter den

Bahnsteig entlang. Dabei stieß er mit einer 67-jährige Frau zusammen.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die 67-Jährige und zog sich dabei

schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Fahrer

des E-Scooter verließ daraufhin den Unfallort. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben, beschreiben den flüchtigen Unfallverursacher wie

folgt.

Der Mann soll etwa 20 - 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß und von

schlanker Gestalt sein. Er hat kurze dunkelblonde (strubbelige)

Haare, welche an den Seiten sehr kurz geschnitten sind. Er hat einen

Drei-Tage-Bart, eine große Nase, helle Augen und trägt Schmuck im

linken Ohr. Zum Unfallzeitpunkt trug der Flüchtige Kopfhörer in den

Ohren und eine Strickjacke mit Kapuze in der Farbe Magenta. Er soll

am Bahnhof Greifswald/Süd in den Zug gestiegen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Heringsdorf, unter 038378/279-224, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell