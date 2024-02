POL-NB: Brand eines Reiheneinfamilienhauses in Usedom Stadt

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 03.02.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand eines Reiheneinfamilienhauses in Usedom Stadt informiert. Der 75- jährige Mieter des Hauses befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Brandortes und wurde wenig später durch die Rettungskräfte mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort waren die Feuerwehren Usedom, Stolpe und Rankwitz mit 34 Einsatzkräften eingesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst nimmt Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf. Am Montag wird ein Brandursachenermittler vor Ort sein, um die Brandursache zu klären.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell