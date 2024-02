POL-HRO: Androhung vermeintlicher Gefahrensituationen

Rostock (ots) -



In den Dienststellen der Polizeiinspektion Rostock gingen in den

heutigen Nachmittags- und Abendstunden Anrufe zu vermeintlichen

Gefahrenlagen ein.

Unbekannte Täter riefen dabei unter Nutzung verschiedener gefälschter

Telefonnummern sowohl den Notruf, Polizeireviere als auch

Privatpersonen an und drohten mit der Begehung schwerer Straftaten

bzw. Personen in ihrer Gewalt zu haben.



Unter anderem erhielt das Rostocker Abendgymnasium einen dieser

Anrufe. Durch die Verantwortlichen wurden alle anwesenden Schüler

zunächst in Sicherheit gebracht. Nachdem eine konkrete Gefahrenlage

durch die Polizei ausgeschlossen werden konnte, wurden die Schüler

und Lehrer ins Schulgebäude zurück begleitet. Der Unterricht wurde

für den heutigen Abend vorzeitig beendet.



In allen vier Fällen werden Strafverfahren wegen der Störung des

öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell