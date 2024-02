POL-SN: Haftbefehle nach Raubstraftat in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 16.1. kam es im Schweriner Stadtteil Lankow gegen 7:30 Uhr zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines 33-jährigen Deutschen. Der Mann hatte zuvor offenbar über ein Onlineportal Kontakt geknüpft und in diesem Zusammenhang einen Besucher in seiner Wohnung erwartet.



Zum erwarteten Zeitpunkt seien jedoch offenbar drei Jugendliche im Alter von 16 - 17 Jahren an der Wohnung des Geschädigten erschienen. Es besteht der Verdacht, dass sie den Geschädigten bedrohten und unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes Gegenstände aus dessen Wohnung raubten.



Der Geschädigte blieb körperlich unverletzt; die Tatverdächtigen entkamen zunächst mit dem Raubgut im unteren vierstelligen Wert, darunter elektronische Geräte.



Umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin führten zur Ermittlung der drei Jugendlichen und anschließenden Wohnungsdurchsuchungen im Stadtgebiet, bei denen auch Spezialkräfte zum Einsatz kamen. Vom Amtsgericht Schwerin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl erlassen sowie dessen Vollzug angeordnet.



Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren (deutsch) und 17 Jahren (syrisch) wurden daraufhin in eine Jugendarrestanstalt verbracht; der dritte Tatverdächtige im Alter von 17 Jahren (deutsch) befand sich hingegen zunächst im Wege einer Jugendhilfemaßnahme im Ausland und wurde nunmehr im Rahmen länderübergreifender polizeilicher Zusammenarbeit nach Deutschland zurückgebracht. Auch dieser Jugendliche befindet sich seit gestern in Haft.



