POL-HRO: Zeugenaufruf mit Phantombild

Schwerin (ots) -



Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 09.09.2023 zwischen 2 und 3 Uhr im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch zu einem Sexualdelikt an einer 18-Jährigen gekommen sein soll, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Geschädigte von einem Mann in der Dr.-Martin-Luther-King Straße angesprochen worden. Im weiteren Verlauf soll sie durch den Mann vergewaltigt worden sein.



Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es im Verlauf der weiteren Ermittlungen ein Phantombild des Mannes zu erstellen. Die Polizei wendet sich daher mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.



Die Person wird wie folgt beschrieben:



- ca. 20-25 Jahre alt

- ca. 1,80m groß

- kräftige, muskulöse Gestalt

- dunkelblondes kurzes Haar

- gepflegtes Äußeres

- osteuropäischer Akzent

- roter Jogginganzug ohne Applikationen



Der Link zum Phantombild sowie einer Ganzkörperaufnahme ist hier zu finden: https://fcld.ly/hwx15j5



Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf die abgebildete Person geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208 888 2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell