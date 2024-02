POL-HRO: Kontrolle in Rostock - Ergebnisse der themenorientierten Verkehrskontrolle

Rostock (ots) -



Im Rahmen der themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", führte die Polizeiinspektion Rostock am Donnerstag eine größere Verkehrskontrolle im Fritz-Triddelfitz-Weg durch. Dabei standen bei der Kontrolle die Verhinderung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr im Mittelpunkt.

An der Kontrolle waren 17 speziell geschulte Beamte der Polizeiinspektion Rostock beteiligt. Diese kontrollierten in der Zeit zwischen 06:00 und 11:00 Uhr 83 Fahrzeuge.



Dabei konnten die eingesetzten Beamten anhand entsprechender Vortests einen Fahrzeugführer feststellen, welcher sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Weiterhin stellten die Beamten eine Person mit Haftbefehl fest und mussten zehn Ordnungswidrigkeiten ahnden. Darunter drei Fahrzeugführer die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten und zwei Fahrzeugführer die ihre Auflagen im Führerschein nicht einhielten.



Die Rostocker Polizei wird den gesamten Monat Februar weiterhin im Einsatz sein und sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen im gesamten Stadtgebiet durchführen.



