POL-HWI: Zeugenaufruf: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am 30. Januar kam es in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer. Der an dem Unfall ebenfalls beteiligte unbekannte Transporter-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Gegen 08:45 Uhr fuhr der 51-jährige Radfahrer An der Burdenow entlang in Richtung Stadtmitte, als auf Höhe eines Trafohauses an der Hausnummer 1 ein weißer Transporter rückwärts gefahren und dabei mit dem Radfahrer zusammengestoßen sein soll. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und der unbekannte Transporter-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell