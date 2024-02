POL-NB: Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin beendet Alkoholfahrt

Neubrandenburg (ots) -



Wohl Schlimmeres verhinderte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin, indem sie am 02.02.2024 gegen 06:50 Uhr ein auf der A20 Höhe der Anschlussstelle Neubrandenburg Ost mit überhöhter Geschwindigkeit und in gefährlicher Art und Weise fahrendes Fahrzeug der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg meldete.



Die umgehend in den Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow sowie des Polizeireviers Friedland konnten den PKW letztlich auf der K11 stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen, nachdem dieser zuvor die A20 bei Werder verlassen hatte.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 19-jährigen deutschen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille festgestellt. Der Beschuldigte wurde nach der Durchführung einer Blutprobenentnahme, der Beschlagnahme des Führerscheins und der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wird sich in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



