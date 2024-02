POL-LWL: Zwei PKW Audi in der Nacht zum Freitag gestohlen - Kriminalpolizei ermittelt

Grabow/ Neustadt-Glewe (ots) -



In Grabow und in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag jeweils einen PKW Audi gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden. In Grabow stahlen die Diebe von einem Straßenparkplatz (Trotzenburg) ein schwarzes SUV vom Typ Audi Q7 mit Ludwigsluster Kennzeichen. Von einem Privatgrundstück in Neustadt-Glewe (Liebssiedlung) entwendeten die Unbekannten einen weißen Audi A5 mit Ludwigsluster Kennzeichen. Beide Fahrzeuge sind mit einem schlüssellosen Zugang, dem sogenannten Keyless-Go-System, ausgestattet. Die Polizei vermutet, dass die Täter zunächst jeweils das Schlüsselsignal abgefangen und dann die PKW geöffnet und gestartet haben. Die Polizei in Ludwigslust, die einen Zusammenhang zwischen beiden Taten prüft, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und hat bereits die Fahndung nach den beiden gestohlenen Fahrzeugen eingeleitet. Hinweise zu diesen Vorfällen bzw. zum Verbleib beider PKW nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



