POL-LWL: Zwei Kinder im Auto eines alkoholisierten Fahrers

Weitendorf



Zum Auftakt der landesweiten Schwerpunktkontrollen in diesem Monat, bei denen im Zuge Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" die Verhinderung von Alkoholdelikten im Straßenverkehr im Vordergrund steht, hat die Polizei am Donnerstagabend in Weitendorf einen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,34 Promille aus dem Verkehr gezogen. In dem mit vier Personen besetzten PKW, der durch die Polizei gegen 20:30 Uhr kontrolliert wurde, befanden sich auch zwei Kinder. Die Polizei hat daraufhin den Führerschein des 50-jährigen Fahrers sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem brachten die eingesetzten Polizisten den Fahrer zur Blutprobenentnahme und nahmen gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf.



