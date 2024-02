POL-SN: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Marienplatz - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend kam es nahe des Schweriner Marienplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der laut jetzigem Kenntnisstand eine Person leicht verletzt wurde.



Der Polizei wurde gegen 19.00 Uhr mitgeteilt, dass es vor einem Spätkauf an der Lübecker Straße (Wittenburger Berg) zu einer Schlägerei unter mehreren Personen gekommen sei. Dabei sollte es auch zum Schlag mit einer Flasche gekommen sein.



Nach Eintreffen mehrerer Funkwagen konnte ein 23-jähriger Tunesier ausgemacht werden, der leichte Verletzungen zeigte und offenbar beteiligt gewesen war. Des Weiteren wurden vor Ort zwei irakische Staatsbürger im Alter von 40 und 15 Jahren ermittelt, die im Verdacht stehen, den 23-jährigen körperlich angegriffen zu haben.



Der Geschädigte zeigte leichte Verletzungen im Gesicht; ärztliche Soforthilfe wurde nicht erforderlich.



Ermittlungen ergaben, dass offenbar zwei weitere, noch unbekannte Tatverdächtige an dem Geschehen beteiligt waren. Diese hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei entfernt und konnten nicht mehr angetroffen werden.



Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer sachdienliche Hinweise mitteilen oder Angaben zu den noch unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Bei den Flüchtigen soll es sich um männliche Personen mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Weitere Angaben liegen gegenwärtig nicht vor.



