POL-NB: Hubschrauber der Landespolizei unterstützt bei der Suche nach einer unbekannten Person in der Neubrandenburger Oststadt, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 01.02.2024 gegen 22:00 Uhr meldete sich ein Bürger über Notruf bei

der Leitstelle der Polizei in Neubrandenburg und teilte mit, dass er

aus dem Bereich der Kiesgrube Carlshöher Straße in Neubrandenburg,

Hilfeschreie einer möglicherweise weiblichen Person gehört hätte.

Daraufhin wurden zunächst mehrere Funkstreifenwagen des PHR

Neubrandenburg, des PR Friedland sowie vier Hundeführer des

Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V zum Einsatz gebracht um diese

Person, die sich möglicherweise in hilfloser Lage befand, zu suchen

und aufzufinden. Aufgrund der Dunkelheit sowie des sehr

unübersichtlichen Geländes, war es in der weiteren Folge notwendig

den Polizeihubschrauber, welcher mit einer Wärmebildkamera

ausgestattet ist, zum Einsatz zu bringen. Eine Absuche des Geländes

durch den Polizeihubschrauber sowie der Polizeikräfte am Boden,

führte nicht zur Auffindung einer Person. Anhand der

Wärmebildaufnahmen die durch den Polizeihubschrauber gemacht wurden,

konnte lediglich festgestellt werden, dass sich eine große Anzahl von

Wildschweinen im Bereich der Kiesgrube befand. Der Einsatz wurde

daher am 01.02.2024 um 23:30 Uhr beendet.



