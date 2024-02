POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 01.02.2023 gegen 17:10 Uhr kam es auf der Salvador-Allende-Straße

in Neubrandenburg, auf Höhe des REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall

mit einer verletzten Person.

Eine 69-jährige Neubrandenburgerin befuhr mit einem Kleinkraftrad

(sog. Moped) die linke der beiden vorhandenen Fahrstreifen der

Salvador-Allende-Str. aus Richtung Klinikum kommend in Richtung

Juri-Gagarin-Ring.

Der 46-jährige deutsche Fahrer eines PKW Skoda fuhr vom Parkplatz des

REWE-Marktes auf die Salvador-Allende-Str. auf. Er hatte die Absicht

in Richtung Carlshöhe zu fahren.

Beim Verlassen des Parkplatzes übersah er die sich nähernde Frau mit

ihrem Moped und kollidierte mit ihr. Durch den Aufprall stürzte sie

auf die Fahrbahn. Dadurch erlitt sie mehrere Verletzungen an den

Beinen, welche eine stationäre Behandlung im Klinikum Neubrandenburg

erforderlich machte. Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer des Pkw

blieb unverletzt.

Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Neubrandenburger Abschleppunternehmen geborgen werden. Den

Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 6000,- Euro.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell