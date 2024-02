POL-HRO: Großer Schaden nach Brand

Schwerin (ots) -



Gegen 17:25 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag, 01.02.2024, die

Information, dass in der Goldburger Straße in Schwerin-Wickendorf ein

Auto unter einem Carport brennen soll. Im weiteren Verlauf griff das

Feuer auf das Carport des 63-Jährigen und nachfolgend auch auf das

benachbarte Carport und ein darunter abgestelltes Fahrzeug über.

Kameraden der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf das

Wohnhaus verhindern. Jedoch wurde die Hausfassade stark beschädigt.

Zur Brandbekämpfung kamen die Kameraden der Schweriner

Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Schwerin-Warnitz

und Schwerin-Wickendorf zum Einsatz. Polizeilich wird der

Brandschaden auf 250.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter des

Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort erste Spuren. Der Brandort

wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt zunächst wegen des

Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Personen wurden nicht

verletzt.



