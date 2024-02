POL-SN: Festnahme nach räuberischem Ladendiebstahl

Schwerin (ots) -



Zu einer vorläufigen Festnahme kam es gestern Abend nach einem Diebstahl unter Anwendung von Gewalt im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch. Bei dem Vorfall wurde eine 30-jährige Verkäuferin verletzt.



Zwei Männer, darunter ein 26-jähriger Tunesier, entwendeten gegen 17:15 Uhr in einem Discounter in der Friedrich-Engels-Straße alkoholische Getränke. Der Tunesier nutzte hierfür als Transportmittel einen Rollkoffer. Zwei Mitarbeiterinnen des Marktes versuchten die Tat zu verhindern, eine der beiden, eine 30-jährige Verkäuferin, hielt den 26-jährigen Mann zunächst fest.



In der weiteren Folge nahm der Täter den mit Diebesgut bepackten Koffer und schlug damit die Geschädigte. Zunächst flüchtete der Mann, konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen im Bereich der Bushaltestelle Am Grünen Tal jedoch angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Im Rahmen einer heutigen Haftvorführung auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde durch das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen den 26-jährigen Mann erlassen und der Vollzug angeordnet. Maßgeblich war, dass der Tatverdächtige bereits am 24.1. unentschuldigt einer Hauptverhandlung ferngeblieben war, bei der ihm zurückliegende Straftaten wie Hausfriedensbruch, Diebstahl oder Sachbeschädigung zur Last gelegt werden sollten.



Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern weiterhin an. Der 26-jährige Tunesier muss sich aufgrund der gestrigen Geschehnisse in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Die Verletzungen der 30-jährigen Geschädigten wurden in einem Krankenhaus behandelt. Der Stehlschaden wird auf 35EUR geschätzt.



