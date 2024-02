POL-SN: Schweriner bedroht Passanten

Schwerin (ots) -



Gestern Abend nahm die Polizei einen 43-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser einen Passanten bedrohte und polizeilichen Weisungen nicht nachkam.



Zuvor wurde der 43-jährige Schweriner gegen 18:30 Uhr durch den Sicherheitsdienst aus einem Einkaufszentrum in der Hamburger Allee herausbegleitet. Ein 37-jähriger Passant, der dem Sicherheitspersonal Unterstützung leisten wollte, wurde durch den stark alkoholisierten 43-jährigen Mann verbal massiv bedroht. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der Mann ebenfalls aggressiv. Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren wegen Bedrohung, der Schweriner erhielt zudem einen Platzverweis. Aufgrund der Nichteinhaltung der Weisungen wurde der 43-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten und Störungen in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



