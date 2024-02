POL-HRO: Polizei warnt erneut vor Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt aktuell in mehreren Fällen nach Anrufen durch Trickbetrüger. Dabei wird den Opfern eine Rufnummer einer hiesigen Bank-Filiale angezeigt. Die Rufnummer ist jedoch von den Tätern gespooft worden.



In einem konkreten Fall vom vergangenen Dienstag, den 30. Januar, wurde eine 33-jährige Rostockerin gegen 14:00 Uhr von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert. Die angezeigte Rufnummer deutete auf die OSPA-Filiale Rostock hin. Die Person am Telefon gab sich der Geschädigten gegenüber als OSPA-Mitarbeiter aus und bat die Geschädigte ihre Anmeldedaten und PIN-Nummern für das Online-Banking mitzuteilen. Der Aufforderung kam die Frau nach. Im Anschluss an das Telefonat kontaktierte die Frau die Polizei, da sie ein ungutes Gefühl bekam.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist es in diesem Fall bisher zu keinem Schaden gekommen.



Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Die Täter nutzten in diesen Fällen computergenerierte Rufnummern um die Opfer zu täuschen und an ihre Anmeldedaten zu gelangen.



Die Polizei bittet alle Personen kritisch gegenüber Anrufern zu sein. Geben sie keine Daten oder PIN/TAN-Nummern heraus.

Sprechen Sie mit Angehörigen und klären Sie diese über die bekannten Betrugsmaschen auf.



