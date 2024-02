POL-SN: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Schwerin (ots) -



In der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz kam es am heutigen Morgen gegen 4.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem zuvor eine Auseinandersetzung gemeldet worden war.



Vor Ort war es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Marokkaner und einem 26-jährigen Algerier gekommen, bei der es auch zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sei. Des Weiteren war offenbar auch mit einem Messer gedroht worden.



Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt; ärztliche Soforthilfe war laut ersten Informationen nicht erforderlich.



Strafanzeigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Bedrohung wurden von der Polizei aufgenommen.

Mit den Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf sowie den Hintergründen der Straftaten ist das Kriminalkommissariat Schwerin beauftragt.



