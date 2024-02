POL-GÜ: Polizei sucht Eigentümer von geklauten Fahrrädern in Güstrow

Güstrow (ots) -



Die Kriminalpolizei Güstrow führte im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Fahrraddiebstählen am 14.12.2023 Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet Güstrow durch. Dabei wurde diverses Diebesgut sichergestellt, darunter drei hochwertige Fahrräder, deren rechtmäßige Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten. Der Beschuldigte gab an, dass er die Fahrräder allesamt im Sommer 2023 entwendet hätte. Dabei wurden zwei Fahrräder am Spielplatz "Achtern Dom" und ein weiteres im Bereich des Distelberges entwendet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun nach den Eigentümern der entwendeten Fahrräder. Mit einer entsprechenden Beschreibung sowie ggf. einem Eigentumsnachweis des entwendeten Fahrrades können sich die Geschädigten an die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660 wenden.



