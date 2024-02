POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Bellin, im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Ueckermünde (ots) -



Am 31.01.2024 ereignete sich gegen 20:20 Uhr in der Ortschaft 17373

Bellin, bei Ueckermünde, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person

verletzt wurde. Die 60jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW

Skoda Octavia befuhr die Dorfstraße (L31) in Richtung Ueckermünde.

Auf Höhe der Hausnummer 1a kam sie mit dem PKW nach rechts von der

Fahrbahn ab. Sie kollidierte zunächst mit einer Laterne, anschließend

mit einem parkenden PKW Audi A4 und zum Schluss mit der Umzäunung

eines Grundstückes. Im Zuge des Unfalls verletzte sie sich leicht.

Sie wurde durch einen RTW ins Krankenhaus Ueckermünde verbracht. Die

beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Die Laterne knickte um. Ein Mitarbeiter des Bauhofes

Ueckermünde sicherte die herausragenden Elektrokabel. Die Laterne

wird am 01.02.2024 beräumt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000,-Euro geschätzt. Die

Dorfstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge

zeitweise voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



