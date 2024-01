POL-HRO: Person mit verbotener Reichskriegsflagge in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 31.01.2024 gegen 15:30 Uhr gingen bei der Polizei in Güstrow

mehrere Anrufe zu einer männlichen Person ein, die durch ihr äußeres

Erscheinungsbild auf sich aufmerksam machte. Der Mann trug dabei

eine Bomberjacke, eine Sturmhaube sowie eine verbotene

Reichskriegsflagge um den Oberkörper. Der polizeibekannte

Tatverdächtige konnte kurz darauf zu Hause angetroffen werden und

öffnete den Beamten in der beschriebenen Kleidung. Die

Reichskriegsflagge wurde in der Wohnung sichergestellt. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Es

wurde ein Strafverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



