POL-HRO: Unbekannter entblößt sich - Zeugen gesucht

Nachdem sich ein bislang unbekannter Mann vor Kindern bzw. einer Jugendlichen entblößt haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



Der erste Fall soll sich am gestrigen Tag gegen 15:25 Uhr im Ostseebad Nienhagen im Bereich "An den Weiden" ereignet haben. Nach Angaben der betroffenen Kinder soll der Mann sie aus einem weißen Pkw heraus angesprochen haben, während er sich entblößte. Richtigerweise wandten sich die Kinder von dem Mann ab. Der Mann entfernte sich mit seinem Pkw in Richtung Hauptstraße.



Ein ähnlicher Fall soll sich wenig später, gegen 15:50 Uhr in Hinter Bollhagen ereignet haben. Bisherigen Erkenntnissen nach näherte sich ein ebenfalls weißes Fahrzeug einer 16-Jährigen. Der Fahrer sprach die Geschädigte an, während er sich bereits entblößt hatte. Als die 16-Jährige den Mann abwies, setzte dieser seine Fahrt in Richtung Umgehungsstraße fort.



Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock prüft etwaige Zusammenhänge der Taten und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer hat die Vorfälle beobachtet oder kann Angaben zur Person oder zum Pkw machen? Diese werden wie folgt beschrieben:



- weißer SUV

- Fahrer sprach akzentfreies Deutsch

- zwischen 20 und 40 Jahre alt

- kurze, dunkle Haare

- Drei-Tage-Bart

- dunkle Kleidung



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



