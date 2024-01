POL-HST: Abseilaktion auf der Rügenbrücke

Stralsund (ots) -



Am 31.01.2024 führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen

einen Einsatz mit eigenen und unterstützenden Kräften des

Polizeihauptrevieres Stralsund sowie der Wasserschutzpolizei

anlässlich eines nicht angemeldeten Klimaprotestes im Bereich der

Rügenbrücke durch.



Durch einen Bürgerhinwies erhielt die Polizei gegen 09:20 Uhr

Kenntnis davon, dass sich mehrere Personen auf der Rügenbrücke

befinden und augenscheinlich eine Abseilaktion durchführen wollen.

Die umgehend zum Einsatz gebrachten Polizeikräfte konnten nur wenig

später bestätigen, dass mehrere Personen der Umweltgruppe "Robin

Wood" einen Kletterprotest an der Rügenbrücke durchführen, um sich

gegen das LNG-Terminal auf Rügen und entsprechende Gasimporte

auszusprechen. Dabei wurde auch unterhalb des Brückengeländers und

entlang der Brücke ein etwa 25x2 Meter breites Transparent mit der

Aufschrift "Energiewende statt LNG und Gasimporte Robin Wood"

aufgehängt.



Bei dem Einsatz wurde die Polizei u.a. durch die Feuerwehr und ein

alarmiertes Höhenrettungsteam aus Sassnitz unterstützt. Der Verkehr

wurde temporär eingeschränkt, indem die rechte Fahrspur in Richtung

Rügen gesperrt wurde. Der Verkehr konnte jedoch über die Mittelspur

und linke Spur in beide Richtungen fließen. Eine Beeinträchtigung für

die Schifffahrt hat es zu keiner Zeit gegeben.



Nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde des Landkreises

Vorpommern-Rügen war diese Protestaktion vorab augenscheinlich nicht

angemeldet, weshalb nun ein Verstoß nach dem Versammlungsgesetz

geprüft wird. Zudem wurden das Transparent und die mitgeführten

Gegenstände wie Kletterausrüstung sichergestellt, nachdem alle vier

Personen über das Brückengeländer durch die Höhenrettung sicher

zurück auf die Brücke geholt werden konnten. Von den vier Kletterern

und zwei weiteren Personen der Gruppe wurden die Identitäten

festgestellt. Dabei handelte es sich um Männer und Frauen im Alter

von 19-39 Jahren mit deutscher und französischer Nationalität.



Die Polizeiinspektion Stralsund begleitete den Einsatz parallel auf

dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) auf dem Account

@Polizei_HST unter dem Hashtag #HST3101 #Rügenbrücke. Gegen 12:45 Uhr

war der Einsatz beendet und die Personen wurden aus den polizeilichen

Maßnahmen entlassen.



