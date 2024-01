POL-LWL: Feuer in Mehrfamilienhaus in Ludwigslust - Brandgutachter schließt technische Ursache aus

Ludwigslust (ots) -



Das Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ludwigslust in der Nacht zum Montag (die Polizei informierte) ist offenbar nicht auf eine technische Ursache zurückzuführen. Laut eines Brandgutachters, der gemeinsam mit der Kriminalpolizei am Mittwoch den Brandort untersuchte, wird eine technische Ursache ausgeschlossen. Überdies wurde festgestellt, dass das Feuer im Kinderzimmer der Wohnung ausgebrochen war. Wodurch der Brand letztlich ausgelöst wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Hierzu sind weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei notwendig. Möglicherweise ergeben sich nach der Vernehmung der betroffenen Bewohner, die bei dem Brand verletzt wurden, neue Anhaltspunkte zur Brandursache. Durch den Brand wurden insgesamt vier Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Der durch das Feuer angerichtete Schaden soll sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Das betreffende Mehrfamilienhaus ist weiterhin nicht bewohnbar.



