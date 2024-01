POL-GÜ: Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge in Güstrow

Güstrow (ots) -



Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Montag 18 Uhr zum Dienstagmorgen die Beifahrerseiten von gleich vier geparkten PKW in der Straße "Am Wasserturm" in Güstrow. Bei den Geschädigten handelt es sich um Fahrzeughalter mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie eine Firma. Der Sachschaden wird auf 2000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in den vorliegenden Fällen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



