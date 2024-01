POL-SN: Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle schnell aufgeklärt.

Schwerin (ots) -



Der Schweriner Polizei gelang am gestrigen Abend die schnelle Aufklärung einer Straftat: Zeugen hatten gegen 21.50 Uhr mitgeteilt, dass es zuvor zu einer Sachbeschädigung an der Scheibe einer Straßenbahnhaltestelle am Dreescher Markt gekommen sei.



Die Beamten konnten daraufhin einen 31-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe antreffen. Der Tunesier war alkoholisiert und sieht nun einem Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung entgegen.



Die Sachschadenshöhe an der Haltestelle beziffert die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



