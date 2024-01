POL-LWL: Haus nach Schornsteinbrand evakuiert

Hagenow (ots) -



Bei einem Schornsteinbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Poststraße in Hagenow wurden Dienstagabend alle vier Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Nach bisherigen Informationen haben Nachbarn Funken aus dem Schornstein wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Zusammen mit dem zuständigen Schornsteinfeger gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Aufgrund des Austritts von Kohlenmonoxid war die obere Etage des Hauses für die vergangene Nacht nicht bewohnbar, sodass die Mieter anderweitig untergekommen sind. Im Zuge der Löscharbeiten mussten umliegende Straßen teilweise gesperrt werden. Hinweise auf strafbare Handlungen konnte die Polizei nicht feststellen.



Polizeiinspektion Ludwigslust

