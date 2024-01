POL-ANK: Brand in Wilhelmshof bei Usedom

Usedom (ots) -



Gestern Abend (30.01.2024, ca. 23:00 Uhr) wurde die Polizei zu einem Brand in Wilhelmshof in der Nähe der Stadt Usedom gerufen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usedom hatten den brennenden Heuballen schnell löschen können. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 35 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



