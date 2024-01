POL-NB: Arbeitsunfall in der Zuckerfabrik Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Am 30.01.2024 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Gelände der Zuckerfabrik

Anklam zu einem Arbeitsunfall. Nach ersten Erkenntnissen ist es bei

Arbeiten an einem, im Freien stehenden Behälter, zum Austritt von

Natronlauge gekommen. Durch die ätzende Flüssigkeit erlitt ein

61-jähriger, deutscher Mitarbeiter schwerste Verletzungen am Kopf,

sodass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik

geflogen werden musste. Ein 63-jähriger, deutscher Mitarbeiter wurde

durch Kontamination mit der Natronlauge im Bereich des Oberkörpers

schwerverletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach

Anklam verbracht.

Zur Ursachenermittlung wurde das Landesamt für Gesundheit und

Soziales angefordert. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise, die auf

eine Straftat schließen lassen, konnten bislang nicht erlangt werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



