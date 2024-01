POL-HST: Über die Straße - mal anders!

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Stralsund (ots) -



Im Zusammenhang mit dem Schulprojekt "Geh nicht mit Fremden" in der Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich", welches zunächst in der Theorie durchgeführt wurde, ließen sich die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen am Freitag letzter Woche (26.01.2024) mal ganz intensiv auf das Thema Verkehrssicherheit bzw. Verkehrserziehung ein. Gemeinsam mit der Verkehrswacht Stralsund und der Präventionsberaterin der Polizei haben die 1.-Klässler und deren Lehrkräfte kurzfristig die Möglichkeit ergriffen, eine Unterrichtsstunde im öffentlichen Straßenverkehr durchzuführen.



Dabei wurde insbesondere auf mögliche Gefahren hingewiesen, grundlegende Verkehrsregeln wiederholt und gefestigt sowie z.B. das sichere Überqueren der Fahrbahn geübt. Auch mögliche "Rettungsinseln" wie Apotheke, Geschäfte und dergleichen wurden als Anlaufstelle in Gefahrensituationen mit in die Präventionseinheit auf der Straße aufgenommen - Kindern können sich dort Hilfe holen.



Mit besonders hoher Aufmerksamkeit und einigen Wiederholungszahlen meisterten die Kinder verschiedene Verkehrssituationen, wie die Fußgängerampel auf dem Knieperdamm, die Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße, die Verkehrsinsel zur Straße An den Bleichen sowie den Fußgängerüberweg direkt vor der Schule.



Ein gelungener Ausflug - nicht nur, weil die Ehrenamtler der Verkehrswacht Stralsund für mehr Sicherheit unterstützt haben, sondern auch, weil sie in Vorbereitung auf die Radfahrprüfung in der 4. Klasse vielleicht nicht mehr ganz so fremd sind.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell