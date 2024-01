POL-LWL: Milchlaster kam von Straße ab - hoher Sachschaden

Hoort (ots) -



Auf der Landesstraße 92 zwischen Alt Zachun und Hoort ist am Dienstagvormittag ein mit Milch beladenes LKW-Gespann verunglückt. Das aus Zugmaschine und Tankauflieger bestehende Fahrzeuggespann kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei geriet der LKW in Schieflage. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Nach dem Vorfall musste die Fracht umgepumpt werden. Das Zugfahrzeug als auch der Tankauflieger sind anschließend geborgen und abgeschleppt worden. Der entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 70.000 Euro belaufen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Vermutlich wollte der Fahrer zuvor einem Reh auf der Straße ausweichen als er dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.



