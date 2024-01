POL-LWL: Brand eines Einfamilienhauses mit Reetdach

Neu Zachun (ots) -



Bei einem Brand eines Einfamilienhauses am Dienstagvormittag in Neu Zachun entstand Sachschaden von etwa 300.000 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt, jedoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 08:30 Uhr das Haus aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Dabei soll zuerst das mit Reet eingedeckte Dach in Flammen gestanden haben, die später auf das gesamte Gebäude übergriffen. Der Feuerwehr gelang es, umliegende Gebäude zu schützen und ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die 45-jährige Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen und verständigte die Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Dazu wird in den Folgetagen auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell