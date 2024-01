POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung - Wohnungseinbruchsdiebstahl in Waren

Neubrandenburg (ots) -



Nachdem bereits am Abend des 29.01.2024 ein Einbruch in ein Warener Einfamilienhaus bekannt wurde (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5702690), wurden im Laufe des 30.01.2024 zwei weitere Taten angezeigt.



Bei beiden weiteren angegriffenen Objekten handelt es sich ebenfalls um Einfamilienhäuser, welche sich in der Straße "Eldenholz" befinden. In einem Fall wurde ein Kellerfenster eingeschlagen, in dem anderen Gebäude drang der Täter über ein Fenster zum Erdgeschoss ein, sodass Schäden in Höhe von 150EUR und 200EUR entstanden. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nicht.



Aufgrund des räumlich-zeitlichen Zusammenhanges der Delikte geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Personen, welche mögliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Waren unter 03991-1760 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



