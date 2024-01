POL-HWI: Unfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 20

Grevesmühlen (ots) -



Am gestrigen Abend kam es auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem ein PKW-Fahrer nach scheinbarem Sekundenschlaf alleinbeteiligt verunfallte.



Gegen 18:00 Uhr fuhr der 61-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz auf der BAB 20 in Richtung Rostock, als er kurz vor dem Rastplatz Bretthäger Wisch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und mit zwei Leitpfosten zusammengestoßen sein soll. Anschließend sei das Fahrzeug nach links abgekommen und soll mit einem Baum kollidiert sein. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 41.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Nach ersten Erkenntnissen ist anzunehmen, dass der Verunfallte scheinbar in einen Sekundenschlaf gefallen sein und daher die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. Der Deutsche muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell