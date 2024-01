POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses nach Explosion einer Gasflasche

Ostseebad Boltenhagen (ots) -



Am 29.01.2024, gegen 22:35 Uhr, meldete die Integrierte Leitstelle

Westmecklenburg ein Carportbrand in der Ortschaft Tarnewitz bei

Boltenhagen.



Auslöser des Brandes ist nach ersten Erkenntnissen eine Gasflasche,

die an einen Heizstrahler angeschlossen war. Als der 36-jährige

Eigentümer des Hauses die Gasflasche zudrehte, entzündete sich das

herausströmende Gas. In Folge dessen explodiert die Gasflasche und

setze damit zunächst den Carport in Brand. Ein Übergreifen der

Flammen auf den Dachstuhl des Wohnhauses konnte nicht verhindert

werden, sodass dieser ebenfalls in Brand geriet.



Die drei anwesenden Bewohner des Einfamilienhauses, der 36-jährige

Mann, seine 41-jährige Partnerin und deren 11-jährige Tochter,

konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Der Mann erlitt leichte

Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung

und weiteren Beobachtung ins Sana Hanse-Klinikum nach Wismar

transportiert. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der

Sachschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro.



Die Tatortarbeit wurde durch den Kriminaldauerdienst Wismar

realisiert. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Am 30.01.2023

erfolgt die Begutachtung durch die Kriminaltechnik. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung

wurde eingeleitet.



Zur Brandbekämpfung waren die freiwilligen Feuerwehren aus Klütz,

Boltenhagen und Hohenkirchen im Einsatz.



