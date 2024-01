POL-NB: Einbruch in den Wolgaster Einkaufsmarkt LIDL

PR Wolgast (ots) -



Am 30.01.2024 gegen 00:45 Uhr wurde der Polizei eine Alarmauslösung in 17438 Wolgast, Chausseestr. 21 mitgeteilt. Unter der genannten Adresse befindet sich eine LIDL-Filiale. Vor Ort bestätigte sich der Einbruchsverdacht. Durch die unbekannten Täter wurden um 00:20 Uhr zwei Schiebetüren aufgehebelt. Ob sich die Täter im Objekt aufhielten und ob ein Stehlschaden zu beklagen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Allerdings ist ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520,in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



