POL-NB: Brand einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

In den heutigen Morgenstunden (30.01.2024) kam es gegen 01:35 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Wohnungseingangstür in der 4. Etage in der Robert-Koch-Str. 26 durch einen unbekannten Täter mittels Toilettenpapier in Brand gesetzt. Durch die umgehend eingesetzte Feuerwehr Neubrandenburg konnte das Feuer gelöscht werden, so dass eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert wurde. In dem Hausaufgang mit 10 Wohneinheiten wohnen verschiedene Nationalitäten u.a. 14 deutsche-, 4 mazedonische-, 2 algerische- und ein Mieter aus Sierra Leone. Die Bewohner, darunter 8 Kinder, wurden vorsorglich evakuiert, weil eine starke Rauchentwicklung vorhanden war. Nach der Lüftung des Aufganges konnten die Bewohner zurück in die Wohnungen. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort eingesetzt, um medizinische Hilfe zu leisten.

An der Wohnungstür, sowie in deren unmittelbaren Bereich, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Brandlegung befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung, welche jetzt nicht bewohnbar ist. Durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg wurde eine Anzeige wegen Schwerer Brandstiftung aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Spurensuche am Tatort sowie die Ermittlungen übernommen. Der Staatsschutz der Kripo Neubrandenburg wird in die Ermittlungen einbezogen, ob ein politisch motiviertes oder ausländerfeindliches Motiv vorliegt.



Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224 entgegen, oder Sie nutzen die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



