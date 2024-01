POL-HRO: Versammlungsgeschehen am 29.01.2024 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Am Montagabend, den 29.01.2024, fanden im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Rostock insgesamt vier Versammlungen und Aufzüge

statt, bei denen sich ca. 650 Menschen in Rostock, Wismar, Teterow

und Parchim versammelten. Demonstrationsthemen waren u. a. die

aktuelle Politik, die anhaltende Inflation sowie das Kriegsgeschehen

in der Ukraine und in Nahost.



Die Teilnehmerzahlen der vier Veranstaltungen setzen sich

folgendermaßen zusammen:



Rostock: 210 Teilnehmer (bei drei Veranstaltungen)



Wismar: 180 Teilnehmer



Teterow: 200 Teilnehmer



Parchim: 60 Teilnehmer





In Bad Doberan lud die evangelische Kirchengemeinde zu einer

Kundgebung mit dem Thema "Zusammen für Demokratie" ein. Etwa 700

Menschen folgten dem Aufruf und versammelten sich "Am Kamp".



Alle Versammlungen und Aufzüge verliefen friedlich und störungsfrei.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell