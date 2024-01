POL-HRO: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Haft

Rostock (ots) -



Nach intensiven Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zur Aufklärung eines Wohnungseinbruches am Silvesterabend gibt es nun eine Erfolgsmeldung. Bereits am 24.01.2024 klickten für den mutmaßlichen Einbrecher die Handschellen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Konkret geht es um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rostocker Gartenstadt am Abend des 31.12.2023. Dabei verschaffte sich der 48- jährige Deutsche gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und entwendete Schmuck und Bargeld.

Nach Auswertung der vorhandenen Spurenlage konnte sich der Verdacht gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann erhärten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht in Rostock Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls erlassen. Im Anschluss an die Haftrichtervorführung wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ob der ermittelte Tatverdächtige auch für weitere Straftaten verantwortlich ist, wird derzeit geprüft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell