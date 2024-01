POL-HWI: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der B208

Wismar (ots) -



Am Morgen des heutigen Tages kam es auf der B208 zwischen Wismar und Metelsdorf zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Nissan auf der B208 in Richtung Wismar und wollte nach links auf die Autobahnauffahrt Wismar-Mitte der A20 abbiegen. Dabei kam ihm die 50-jährige Fahrerin eines BMW entgegen, die er scheinbar übersah. Die Frau konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Beide Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wismar gebracht.

An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



