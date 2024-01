POL-HST: Traurige Bilanz vom Wochenende - acht berauschte Fahrer hinterm Steuer ertappt

Landkreis V-R (ots) -



Am vergangenen Wochenende mussten Beamte der Polizeiinspektion

Stralsund im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt acht

Fahrerinnen und Fahrern die Weiterfahrt untersagen, nachdem sie mit

Alkohol und/oder Drogen hinterm Steuer erwischt wurden. Dies stellt

lediglich das sogenannte Hellfeld dar. Die Anzahl der

Trunkenheitsfahrten, die von der Polizei unentdeckt geblieben sind,

dürfte unlängst höher sein.



So ereignete sich am Freitagvormittag, dem 26.01.2024, ein

Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Zingst, wo ein Vorfahrtsfehler

ursächlich für den Zusammenstoß eines Audis mit einem VW zu sein

schien. Der 70-jährige Deutsche in seinem VW stand zudem unter dem

Einfluss von Alkohol. Ein Vortest ergab gegen 11:00 Uhr einen Wert

von 1,05 Promille. Er und der 66-jährige Deutsche in seinem Pkw Audi

blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von

rund 1.500 Euro.



Mit 2,25 Promille Atemalkohol wurde Freitagmittag ein 60-jähriger

Deutscher aus Grimmen in seinem Pkw Nissan gestoppt. Die

Verkehrskontrolle erfolgte durch die Grimmener Polizeibeamten in der

Erich-Weinert-Straße, nachdem ein anonymer Hinweis im Polizeirevier

einging.



Auch eine anschließende Trunkenheitsfahrt eines 62-jährigen Deutschen

auf seinem Fahrrad in Wüsteney gegen 17:00 Uhr blieb nicht

unentdeckt. Die Grimmener Polizeibeamten stoppten den Zweiradfahrer,

als er ihnen entgegenkam. Der Mann war den eingesetzten Beamten

bereits aus anderen Verkehrsdelikten im Zusammenhang mit Alkohol

bekannt. Auch diese Mal stand er wieder unter dem Einfluss von

Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Die

Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm erneut untersagt.



Nahezu zeitgleich kontrollierten die Sassnitzer Polizeibeamten einen

43-jährigen Rüganer in seinem Transporter in Breege. Eine

Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,7 Promille.



Kurz nach 19:00 Uhr geriet eine 51-jährige Audi-Fahrerin in den Fokus

der Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen. Sie kontrollierten die

Deutsche, die ihre 15-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz sitzen

hatte, in der Putbusser Alleestraße. Eine anschließende

Atemalkoholkontrolle ergab bei der Rüganerin einen Wert von 1,85

Promille.



In Stralsund kontrollierten die alarmierten Polizeibeamten am frühen

Samstagabend einen Fiat-Fahrer, nachdem sie einen Bürgerhinweis zu

einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt erhalten hatten. Dieser war in

ein Schnellrestaurant eingekehrt und fiel dort durch seinen

Atemalkoholgeruch auf. Eine anschließende Kontrolle ergab einen Wert

von 0,64 Promille. Gegen den 61-jährigen Deutschen wurde ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt

untersagt.



Wiederum in Zingst ergab sich für die Beamten des Polizeirevieres

Barth der Verdacht einer vermeintlichen Trunkenheitsfahrt bei einem

64-jährigen Deutschen in seinem Mazda. Eine Verkehrskontrolle am

Sonntagabend gegen 21:30 Uhr in der Jordanstraße ergab Aufschluss

darüber, dass der Mann mit 0,6 Promille unterwegs war.



In Sassnitz stand in der Nacht von Freitag zu Samstag offenbar ein

18-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Sassnitzer

Polizeibeamten kontrollierten den jungen Deutschen in seinem Pkw BMW

gegen 01:45 Uhr in der Mukraner Straße. Ein Drogenvortest fiel

positiv auf THC aus. Gegen ihn wurde ebenfalls eine

Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige und zudem ein Strafverfahren

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet.



