POL-SN: Verkehrsunfall: Fahrmanöver eines 88-Jährigen endet mit Sachschaden

Schwerin (ots) -



Bei Sachschaden blieb es bei einem Verkehrsunfall am Freitag im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch: Der 88-jährige Fahrer eines Pkw wollte laut ersten Erkenntnissen gegen 12.30 Uhr auf der Karl-Marx-Allee seinen Wagen wenden, indem er über den mittig angelegten Grünstreifen fuhr.



Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wagen im Gegenverkehr, dessen 41-jähriger Fahrer ebenfalls unverletzt blieb. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro an den Fahrzeugen.



Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für gesundheitliche Mängel seitens des mutmaßlichen Unfallverursachers. Der Führerschein des 88-jährigen Mannes wurde daher von der Polizei einbehalten. Der Schweriner wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.



Die Klärung der Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen seitens

des Kriminalkommissariats Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Unfallbeteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell