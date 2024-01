POL-GÜ: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall-die Polizei ermittelt und stellt weitere Verkehrssünder fest

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots) -



Im Rahmen des zurückliegenden Wochenendes ist es den Beamtinnen und Beamten der Reviere in der Polizeiinspektion Güstrow gelungen, insgesamt neun Verkehrssünder aus dem Verkehr zu ziehen.



In der Zeit von Freitag bis Montagmorgen stellten die Einsatzkräfte allein vier Verkehrsteilnehmer fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führten. Dabei verursachte einer von ihnen einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Am Samstag gegen 11:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Deutscher mit seinem Renault die K7 aus Peetsch kommend in Fahrtrichtung Rühn. An der Kreuzung zur L141 musste der aus der Region stammende Mann verkehrsbedingt halten. Ein im Nachfolgeverkehr befindlicher 34-jähriger Deutscher bemerkte das Halten des Vorausfahrenden nicht und fuhr dem 61-Jährigen mit seinem Mazda auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Renaultfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2000EUR. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Mazda Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der Unfallverursacher gab in dem Zusammenhang an, dass er ein paar Stunden zuvor Bier und Schnaps getrunken habe. Im Anschluss wurden die Fahrzeugschlüssel des 34-jährigen Bützowers sichergestellt und eine Blutprobenentnahme in der Warnowklinik Bützow durchgeführt.



Zusätzlich zu den alkoholbedingten Verkehrsdelikten wurden fünf weitere Fahrzeugführer festgestellt, die unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.



In allen Sachverhalten wurden Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer -allesamt Männer- eingeleitet. Dier hierzu weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell