POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Rakow bei Pepelow

Bereits am Vormittag des 25. Januar 2024 gegen 10:00 Uhr kam es in Rakow bei Pepelow zu einem schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.



Der 40-jährige Fahrer eines PKW befuhr laut Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme die örtliche Dorfstraße aus der Ortschaft Questin kommend, als er ungebremst mit einem am Straßenrand stehenden Baucontainer kollidierte und schließlich in einer Baugrube zum Stehen kam. Im Rahmen der Befragung äußerten mehrere Augenzeugen, dass der PKW nach deren Einschätzung mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h verunfallte. Ein Fremdeinwirken kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.



Der PKW-Führer wurde dabei schwer verletzt und in die Uni-Klinik Rostock verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt.



Die weiterführenden Ermittlungen zur Unfallursache sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



