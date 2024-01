POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf BAB 24

Rostock (ots) -



Am 28.01.2024 kam es gegen 23:30 Uhr auf der BAB 24, Höhe der

Anschlussstelle Hagenow, in Fahrtrichtung Berlin zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem LKW. Nach

derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 27-jährige litauische

Fahrzeugführer des Transporters auf den LKW auf. Beide Fahrzeuge

waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung der

verunfallten Fahrzeuge und zur Beseitigung von ausgetretenem Öl kam

es zur Sperrung der rechten Fahrspur.



Von den vier Insassen des Transporters wurden zwei durch die Folgen

des Unfalls leicht verletzt und vor Ort durch die Rettungskräfte

versorgt. Der 60-jährige ukrainische Fahrer des LKW sowie dessen

Mitfahrer blieben unverletzt.



Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.



