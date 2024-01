POL-HRO: Verkehrsgeschehen am Wochenende vom 26. bis zum 28. Januar 2024 im Bereich des Polizeireviers Teterow

Teterow (ots) -



Beamte des Polizeireviers Teterow führten an verschiedenen Standorten

im Bereich des Reviers Verkehrskontrollen durch. Bei

Geschwindigkeitskontrollen wurden insgesamt 167 Fahrzeuge gemessen.

Bei 28 Fahrzeugen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und

entsprechend geahndet. Darunter fallen 16 Verstöße im Bußgeldbereich

und 12 Verstöße im Verwarngeldbereich.



Des Weiteren wurden im Rahmen der Verkehrskontrollen drei Verstöße

gegen die Gurtpflicht, zwei Rotlichtverstöße sowie zwei Handyverstöße

registriert.



Am Morgen des 28.01.2024 ereignete sich auf der L 232 zwischen den

Ortslagen Belitz und Prebberede ein Verkehrsunfall aufgrund

unerwarteter Fahrbahnglätte. Ein 43 Jahre alter deutscher

Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem

Fahrzeug. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000

Euro.



Des Weiteren ereigneten sich über das Wochenende sechs

Verkehrsunfälle mit Sachschaden im Bereich des Polizeireviers

Teterow, darunter 4 Wildunfälle.



gefertigt durch:

Jan Engelhaupt

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Teterow





verantwortlich:

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell