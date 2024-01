POL-HRO: Versammlungsgeschehen mit mehreren Traktoren in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 28.01.2024, gegen 13:55 Uhr kam es im Bereich der Staatskanzlei in

Schwerin zu einer nicht angemeldeten Versammlung. An dieser nahmen

mehrere Landwirte mit insgesamt 6 Traktoren sowie einem Anhänger, im

Rahmen einer "Staffelfahrt" durch mehrere Bundesländer, teil. Gegen

14:40 Uhr hatten alle Traktoren den Bereich der Staatskanzlei ohne

weitere Vorkommnisse verlassen. Aufgrund fehlender Anmeldung der

Versammlung wird gegen den Initiator der Versammlung strafrechtlich

ermittelt.



