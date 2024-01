POL-NB: Brand einer Garage

Gützkow (ots) -



Am 27.01.2024 gegen 22:30 Uhr ereignete sich in der "Großen Wallstraße"in Gützkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Garagenbrand. Sechs deutsche Jugendliche bastelten nach ersten Erkenntnissen an einem Moped und ließen dabei Benzin aus dem Tank ab. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet unmittelbar darauf der Innenraum der Garage in Brand. Die Jugendlichen konnten sich alle rechtzeitig vom Brandherd entfernen. Ein Jugendlicher musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung leichtverletzt ins Klinikum Greifswald verbracht werden. Die Feuerwehren Gützkow, Bandelin, Gribow, Lüssow, Owstin und Dargezin waren mit insgesamt 44 Kameraden im Einsatz.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 10000 Euro beziffert. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und nahm die Ermittlungen auf.



