POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Meiersberg

Am 27.01.2024 um 22:14 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Einfamilienhauses in 17375 Meiersberg mit. Die Kräfte des Polizeireviers Ueckermünde erreichten gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst den Einsatzort. Der Dachstuhl des Hauses stand in Flammen. Hinter dem Haus wurde der deutsche Hausbewohner am Boden liegend aufgefunden. Dieser wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Ueckermünde verbracht. Es besteht der Verdacht, dass er den Brand verursacht hat. Da er stark alkoholisiert war, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dabei leistete der Mann Widerstand und musste im Anschluss in Gewahrsam genommen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Meiersberg, Ferdinandshof und Ueckermünde waren mit 50 Kameraden im Einsatz und konnten den Brand löschen. Gegen den Hausbewohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wird am Tage ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



